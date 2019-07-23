عرفت ساحة التوت بقلب مدينة البليدة عصر أمس ، انتشارا ملفتا لرائحة النيران ، و تساقط الرماد فوق رؤوس المواطنين ، بسبب اندلاع حرائق بسلسلة الأطلس البليدي، و بالأخص بتخوم منطقة عمروسة و سيدي سرحان في بوينان ، و تخوم محمية الشريعة.

و أدت تلك النيران المشبوهة ، و التي زادت في درجات الحرارة غير العادية نهار أمس - بلغت 43 و بمناطق 45 درجة - ، إلى حالة تأهب بين أعوان الإنقاذ و حراس الغابات ، فيما أبدى فلاحون و سكان بالمداشر الجبلية ، عن مخاوفهم من أن تصل تلك النيران ، إلى بساتينهم و خلايا النحل، و إسطبلاتهم و مداجنهم ، مثل ما حصل منذ يومين بمنطقة صوحان في الشرق ، و نشر نشطاء ايكولوجيون عبر مواقع الفضاء الأزرق ،لصور نفوق حيوانات و أنواع برية ، تعرضت إلى الحرق ، فيما لا يزال هؤلاء يدعون الى التحقيق في تلك الحرائق المشبوهة، و التي خلفت لغاية الساعة إتلاف مات لا يقل عن 100 هكتار، من المساحة الغابية و الأشجار النادرة و المثمرة.