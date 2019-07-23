وري الثرى اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر جثمان رئيسة حركة الشبيبة و الديمقراطية شلبية محجوبي بمقبرة سيدي الحاج السنوسي بمدينة تلمسان.

و حضر مراسيم تشييع جنازة الفقيدة من المسجد الكبير نحو المقبرة المذكورة رئيس ديوان ولاية تلمسان و رئيس جمعية المحكوم عليهم بالإعدام و البعض من رفقائها في النضال و أقاربها.

و ذكر ابن الفقيدة خلال مراسيم الدفن أن "والدته كانت من محبي الشباب و من المدافعين عنهم و قد التحقت مبكرا بالنضال السياسي رفقة زوجها و قاما معا بتأسيس حركة الشبيبة و الديمقراطية".

و تعد الفقيدة التي توفيت أمس الاثنين عن عمر يناهز 71 سنة بعد معاناتها مع المرض أول امرأة عبرت عن رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 1995 غير أنها لم تتمكن من جمع التوقيعات.