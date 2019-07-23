أقدم العشرات من المواطنين اليوم الثلاثاء على غلق مقر دائرة سفيزف بولاية سدي بلعباس احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء.

وقد احتج المواطنون الذين أودعوا ملفات طلب السكن على عدم ورود أسمائهم في قائمة المستفيدين من هذه الحصة المقدرة بـ 247 مسكن عمومي إيجاري.

و ردا عن انشغالات هؤلاء المواطنين تم استقبال نحو 100 محتج من طرف رئيس دائرة سفيزف ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسفيزف بوهند فتحي.

و أوضح هذا الأخير أن هذه الحصة السكنية التي تم الإعلان عنها تتضمن 247 وحدة في حين تتجاوز طلبات السكن الأربع آلاف طلب مشيرا إلى أنه سيتم دراسة طعون المحتجين.

هذا و استقبل من جهته والي الولاية أحمد عبد الحفيظ ساسي بمقر ديوان الولاية ممثلين عن هؤلاء المحتجين وأصغى لانشغالاتهم حيث أمر المسئول التنفيذي بتجميد قائمة المستفيدين من هذه الحصة السكنية و إخضاعها للتحقيق على مستوى لجنة الطعون بالولاية حسبما أوضحته من جهتها مصالح الولاية.