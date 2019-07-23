أمضى بطل إفريقيا، الجزائري إسماعيل بناصر اليوم الثلاثاء على عقد لمدة 5 سنوات مع نادي آي سي ميلان، أي حتى عام 2024 قادما إليه من نادي إمبولي النازل للدرجة الإيطالية الثانية، حسب ما أوردته الوسائل الإعلامية المحلية.

و حسب نفس المصادر، كان وسط الميدان البالغ من العمر 21 سنة، قد غادر "كازا ميلان"، مقر النادي اللومباردي، زوال اليوم بعد توقيعه للعقد الذي سيتم الإعلان عنه "لاحقا" بصفة رسمية.

وحسب صحيفة لا غازيتا ديلو سبور، اجتاز اللاعب الجزائري يوم أمس الإثنين الفحص الطبي بعيادة "مادونينا" تحسبا لانتقاله المقدر بـ 15 مليون أورو، إضافة إلى مليونين أورو علاوات، بينما سيكون راتبه السنوي الصافي مقدرا بـ 1.5 مليون أورو.

وسيكون مدرب اللونين "الأحمر و الأسود" الجديد، ماركو جيامباولو، مطالبا بالانتظار حتى عودة بطل إفريقيا من العطلة بعد مشاركته بنجاح مع المنتخب الجزائري في كأس افريقيا للأمم-2019 بمصر.

وأدى بناصر مشوارا ممتازا مع "الخضر"، حيث اختير كأحسن لاعب في "كان-2019" وتسلم الجائزة من يدي رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، جياني أنفانتينو، عقب الفوز على السنغال (1-0) في المباراة النهائية.

وكان الشاب الجزائري قد عين في مناسبتين "أحسن لاعب " لقاء خلال مرحلة المجموعات، الأولى أمام كينيا بعد تحقيقه لتمريرة حاسمة لرياض محرز و الثانية أمام السنغال (1-0) لحساب اليوم الثاني لمرحلة المجموعات قدم خلالها أداء مميزا.

وكان نادي ميلان، الذي حقق على الميدان تأهله للدوري الأوروبي "أوروبا ليغ"، قد حُرم من المشاركة في هذه المنافسة من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب انتهاكه لقواعد اللعب النظيف.