أمرت محكمة سيدس أمحمد بفتح تحقيق ابتدائي ضد الطيب لوح، وزير العدل السابق و منعته من السفر.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أنه بتاريخ 23 جويلية 2019 تم تكليف الديوان المركزي لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضد المسمى لوح الطيب، وزير العدل و حافظ الأختام سابقا، بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.

وأضاف البيان أنه و لضرورة التحريات الأولية تم اتخاذ إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني ضد المعني بالأمر طبقا لأحكام المادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.