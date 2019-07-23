قال الفرنسي كلود لوروا، مدرب منتخب الطوغو، إن مشاركة رياض محرز أعطت كأس أمم إفريقيا التي توج منتخب الجزائر بلقبها قوة كبيرة، وصرح في حوار مع صحيفة “الوطن” المصرية: “زيادة منتخبات البطولة إلى 24 قرار إيجابي، وهذا الأمر يزيد التنافسية على عكس ما يعتقد البعض، كما شارك في البطولة نجوم في البطولات الأوروبية أمثال رياض محرز نجم الجزائر ومحمد صلاح لاعب المنتخب المصري وساديو ماني لاعب السينغال وحكيم زياش لاعب أياكس وهذا أعطى لها منافسة أقوى”.