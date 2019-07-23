تجددت النيران المشبوهة بسلسلة جبال ولاية البويرة في الـ 12 ساعة الماضية ، خصوصا بالجهة الشمالية الغربية والغربية، المتاخمة لحدود مع ولاية تيزي وزو، مما زاد في ارتفاع درجات الحرارة نهار اليوم، خاصة ببلدية الأخضرية و التي كانت لا تحتمل.



و قدرت المساحة التي التهمتها النيران بما يصل إلى نحو 20 هكتارا ، مست أنواع غابية و ثروة حيوانية في طريقها نحو الانقراض و التراجع.



وأدت تلك النيران المشبوهة بمنطقة لالة ام السعد ببلدية الأخضرية، إلى حالة تأهب بين أعوان الحماية المدنية وأعوان حراس الغابات ، فيما أبدى فلاحون و سكان بالمداشر الجبلية ، عن مخاوفهم من أن تصل تلك النيران ، إلى بساتينهم و خلايا النحل، و إسطبلاتهم و مداجنهم ، مثل ما حصل منذ يومين بمنطقة الصوادق ببلدية عمر غير بعيد عن شرق مدينة الأخضرية ، و نشر نشطاء ايكولوجيون عبر مواقع الفضاء الأزرق، صور نفوق حيوانات و أنواع برية ، تعرضت إلى الحرق ، فيما لا يزال هؤلاء يدعون إلى تجنيد أكبر عدد من الامكانيات و الوسائل لأجل إخماد الحريق والتحقيق في تلك الحرائق المشبوهة، والتي خلفت لغاية الساعة إتلاف ما لا يقل عن 100 هكتار، من المساحة الغابية و الأشجار النادرة و المثمرة بولاية البويرة.