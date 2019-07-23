تجددت النيران المشبوهة بسلسلة الأطلس بولاية البويرة في الـ 12 ساعة الماضية ، خصوصا بالجهة الشمالية الغربية والغربية، المتاخمة في حدود البويرة مع ولاية تيزي وزو، مما زاد في انتشار درجات الحرارة نهار اليوم، خاصة ببلدية الاخضرية و التي كانت غير محتملة.



و قدرت المساحة التي التهمتها النيران بما يصل إلى نحو ما يقارب ال20 هكتار ، مست أنواع غابية و ثروة حيوانية في طريقها نحو الانقراض و التراجع.



وأدت تلك النيران المشبوهة بمنطقة لالة ام السعد ببلدية الأخضرية ، و التي زادت في درجات الحرارة غير العادية نهار اليوم، إلى حالة تأهب بين أعوان الحماية المدنية و اعوان حماية الغابات ، فيما أبدى فلاحون و سكان بالمداشر الجبلية ، عن مخاوفهم من أن تصل تلك النيران ، إلى بساتينهم و خلايا النحل، و إسطبلاتهم و مداجنهم ، مثل ما حصل منذ يومين بمنطقة الصوادق ببلدية عمر غير بعيد في شرق مدينة الاخضرية ، و نشر نشطاء ايكولوجيون عبر مواقع الفضاء الأزرق، صور نفوق حيوانات و أنواع برية ، تعرضت إلى الحرق ، فيما لا يزال هؤلاء يدعون إلى تجنيد اكبر عدد من الامكانيات و الوسائل لأجل إخماد الحريق والتحقيق في تلك الحرائق المشبوهة، والتي خلفت لغاية الساعة إتلاف ما لا يقل عن 100 هكتار، من المساحة الغابية و الأشجار النادرة و المثمرة بولاية البويرة.