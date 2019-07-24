شب مساء أمس الثلاثاء، حرائق بمناطق مختلفة من ولاية تيزي وزو، 9 منها قوية استدعت استعمال مروحيات في عملية الإخماد.

واضطرت مصالح الحماية المدنية لاستعمال مروحيتين قاصفتين تابعتين للوحدة الجوية للحماية المدنية، في عملية إخماد ألسنة النيران التي اشتعلت مساء بالحظيرة الوطنية "تالة ڤيلاف" ببلدية بوغني، وهي منطقة تسودها غابات كثيفة، حيث تواصلت عملية الإطفاء حتى الليل.

وأشارت مصالح الإطفاء أن، 23 حريقا تم تسجيلها خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء. فعلاوة على الحريق المهول الذي اشتعل بالحظيرة الوطنية "تالة ڤيلاف"، فإن بقية الحرائق مست عدة بلديات كذراع بن خدة، عين الحمام، تيڤزيرت وواضية .