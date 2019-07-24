أفادت قناة روسيا اليوم عبر مراسلها في السودان، بوجود أنباء عن محاولة انقلابية، وحملة اعتقالات في صفوف الجيش السوداني.

ونشرت وسائل إعلام سودانية بعض أسماء ضباط الجيش السوداني المعتقلين، منهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية في هذا الشأن.

وبحسب موقع "أخبار السودان"، فإن هذه المحاولة الانقلابية ليست الأولى ضد "المجلس العسكري السوداني"، إذ سبقتها محاولة في 13 يونيو الماضي، واعتقل الجيش على إثرها مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من 5 ضباط، أما الثانية فعدد أفرادها 12 ضابطا.