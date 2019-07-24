احتلت الجزائر المركز الـ 10 عالميا والثانية عربيا، كأكثر الشعوب حصولا على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي لعام 2017، بواقع 20 ألف و 146 شخصا.

أصدر مكتب الإحصاء الأوروبي أمس الثلاثاء، قائمة بالشعوب الأكثر حصولا على الجنسيات الأوروبية، ليتصدر المغاربة قائمة دول العالم بواقع 67 ألفا و848 شخصا حصلوا على جنسيات دول تابعة للاتحاد الأوروبي.

وتوزعت الجنسيات مابين الإيطالية وبنسبة وصلت لـ33.4 بالمائة مقابل 25.2 للجنسية الإسبانية و 24.6 بالمائة للفرنسية، مقابل 7.5 بالمائة للجنسية البلجيكية.

وحلت الجزائر في المرتبة الثانية عربيا والعاشرة عالميا بواقع 20 ألف و146 شخصا توزعت جنسياتهم على 80 بالمائة للفرنسية مقابل 5.7 بالمائة للإيطالية و 4.9 بالمائة للإسبانية و 3.1 بالمائة للبلجيكية.

وشهدت القائمة تواجد سوريا في المركز الثالث عربيا والـ14 عالميا، حيث حصل 13 ألفا و 515 مواطنا سوريا على الجنسيات الأوروبية توزعت نسبهم مابين 63.9 بالمائة للسويدية و 18.3 للألمانية.

وفي المركز الرابع عربيا والـ 16 في الترتيب العام، حصل 12 ألفا و551 مواطنا تونسيا على جنسيات أوروبية، معظمهم في فرنسا بنسبة 56.1 بالمائة وإيطاليا 25.4 بالمائة.

أما العراقيون، فحلوا في المركز الخامس عربيا والـ 18 عالميا، فحصل 11 ألفا و518 من مواطنيهم على جنسيات أوروبية، توزعوا بين ألمانيا 30.2 بالمائة، والسويد 28.4 بالمائة، وهولندا (12.1 بالمائة، وبلجيكا 8.1 بالمائة ودول أوروبية أخرى.