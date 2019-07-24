طلب علي بن فلیس، رئیس حزب طلائع الحريات، اليوم الأربعاء بضرورة رحیل الوزير الأول نور الدين بدوي وطاقم حكومته، معتبرا أنه شرط أساسي لنجاح الحوار الوطني.

واعتبر بن فلیس في منتدى جريدة "الوسط" أن الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي، لا يمكنه أن يكون محل ثقة من طرف الحراك، مضيفا أن رحیله سیكون أول نقطة تطرح في الحوار الوطني.

وقال بن فليس إنه يتفق بما جاء به وزير الخارجیة الأسبق، أحمد طالب الابراھیمي، من أجل نجاح الحوار، موضحا أنه الضامن الوحید لنجاح الحوار ھو تمسك الشعب بمطالبه.