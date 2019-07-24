نفذت يومي 22 و23 جويلية 2019، طائرات بدون طيار جزائرية الصنع من طراز "الجزائر-54" عدة طلعات استطلاعية جوية متبوعة بقصف جوي بغرض تدمير أهداف لجماعات إرهابية، حسبما أورد اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واستهلت المهمة التي نفذت باحترافية عالية، بتنفيذ استطلاع جوي تمكنت من خلاله الأطقم الأرضية للطائرات من الحصول على بيانات آنية تمّ على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها، لتنفذ إثرها طائرات بدون طيار من طراز "الجزائر-54" طلعات جوية كللت بتدمير الأهداف المحددة بنجاح.

وأضاف البيان، أن الأطقم الأرضية أظهرت خلال هذه العمليات التي نُفذت في ظروف جيدة، تحكما عاليا في تنفيذ مثل هذه المهام، كما أثبتت الطائرات نجاعتها القتالية والعملياتية في تنفيذ هذا النوع من العمليات وتدمير الأهداف بفعالية ودقة. والعملية لا تزال متواصلة.