تقدم محامي مصري، ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار، نبيل صادق، ضد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة.

واتهم المحامي طارق محمود أبو تريكة ، بنشر معلومات مشوهة والتحريض ضد الشرطة، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر.

وأضاف طارق محمود في بلاغه أن "لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق... من كوادر جماعة الإخوان، وسبق لمحكمة الجنايات أن أدرجته على قوائم الإرهاب".

وطالب محمود في نهاية بلاغه بالتحقيق في الوقائع التي أوردها بحق نجم الأهلي السابق، وإصدار قرار بوضعه على قوائم الترقب والوصول، ومخاطبة الإنتربول لتسليمه لمصر للتحقيق معه في الوقائع التي نسبها له.