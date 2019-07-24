توفي صباح اليوم الأربعاء حاج جزائري بمستشفى "الملك فيصل" بمكة المكرمة في السعودية.

وقال رئيس مركز مكة المكرمة محمد الشيخ ان الأمر يتعلق ب "الحاج بن يحيى مصطفى المولود في 18 أوت 1949 (70 سنة) الساكن بولاية غليزان".

وأضاف ذات المتحدث ان "المتوفي كان قد التحق أمس الثلاثاء بمكة المكرمة عبر رحلة مع وكالة الديوان الوطني للسياحة والاسفار حيث سقط على الأرض مباشرة بعد نزوله من الحافلة وفقد وعيه ونقل اثر ذلك إلى الوحدة الصحية الجزائرية بمركز مكة" .

ومن جهته ذكر رئيس البعثة الطبية الجزائرية الدكتور دحمان محمود انه تم "فحص الحاج المتوفي من طرف أخصائية في أمراض القلب التي قدمت له الإسعافات الأولية ثم نقل إلى مستشفى سعودي وتوفي صباح اليوم على الساعة الخامسة و 8 د".

وأشار الدكتور دحمان إلى انه حسب التقرير الطبي الرسمي فان "سبب الوفاة يعود لإصابة المرحوم بجلطة قلبية" مؤكدا ان "الدفتر الصحي له لا يحمل أية سوابق صحية أو أمراض".

يذكر ان المتوفي كان يقيم بفندق النوال الذهبي .وتعد هذه أول وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين.