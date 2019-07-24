تجدد اندلاع حرائق الغابات بالبويرة، زوال اليوم، حيث شوهدت أعمدة الدخان ترتفع من مناطق قريبة من تجمعات سكانية خاصة بمناطق الأخضرية وقاديرية بغرب مقر ولاية البويرة، فيما تحولت النيران إلى الجهة الشرقية، بعد أن أتت على مساحات زادت عن الـ100 هكتار بالجهة الغربية بالبويرة.

صدم سكان وسط مدينة البويرة لمشهد الدخان الكثيف الذي غطى المنطقة كلها، خاصة المحاذين للطريق المؤدي إلى قلب حظيرة تكجدة السياحية. وكشفت معلومات "الخبر" أن حرائق اندلعت بمنطقة لالة أم السعد بالأخضرية ليلة أول أمس وتواصلت اليوم واندلعت أخرى بمنطقة غديوة ببلدية القادرية غرب مقر ولاية البويرة، والتي تكتنز ثروة غابية نادرة من أنواع أشجار الزيتون.

وتوسع نطاق الحرائق، التي تزامن اندلاعها تقريبا في وقت واحد بين الظهيرة والعصر، إلى منطقة صحاريج بشرق مقر ولاية البويرة. بينما فشلت مساعي رجال الإطفاء، حسب المعلومات الأولية، في الوصول إلى بعض المواقع، ربما لانعدام المسالك الجبلية إليها وقوة النيران المشتعلة في جانب ثان.

ولم يتم بعد تحديد حجم الضرر الذي مس مساحات غابية وأنواعا نادرة في الثروة النباتية والحيوانية. كما سُجل انتشار تيارات هوائية ساخنة شعر بها سكان وسط مدينة البويرة والمدن القريبة من اشتعال النيران.