يستهل المنتخب الجزائري لكرة القدم (حامل اللقب)، مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021 أمام زامبيا في نوفمبر المقبل لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة، حسب رزنامة المنافسة التي نشرتها الكنفيدرالية الافريقية (كاف) اليوم الأربعاء.

وتضم المجموعة الثامنة أيضا كلا من منتخبي زيمبابوي وبوتسوانا اللذين سيلتقيان ضمن نفس الجولة.

ولحساب الجولة الثانية المقررة ما بين 11 و19 نوفمبر القادم، يتنقل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، الى غابورون لمواجهة بوتسوانا قبل استقبال زيمبابوي (21 أوت- 8 سبتمبر 2020).

ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المرتبتين الأوليين عن المجموعة إلى النهائيات الإفريقية المقررة في 2021 بالكاميرون.

ويتنافس 51 منتخبا لاقتطاع إحدى التأشيرات الـ24 للمشاركة في المنافسة القارية، وذلك خلال الـ152 مقابلة تصفوية والمبرمجة ما بين أكتوبر 2019 ونوفمبر 2020.

البرنامج كاملا:

الجولة الأولى (11 إلى 19 نوفمبر 2019): الجزائر- زامبيا، زيمبابوي-بوتسوانا

الجولة الثانية (11 إلى 19 نوفمبر 2019): زامبيا-زيمبابوي، بوتسوانا-الجزائر

الجولة الثالثة (31 أوت إلى 8 سبتمبر 2020): الجزائر-زيمبابوي، زامبيا-بوتسوانا

الجولة الرابعة (31 أوت إلى 8 سبتمبر 2020): زيمبابوي-الجزائر، بوتسوانا-زامبيا

الجولة الخامسة (5 إلى 13 أكتوبر 2020): زامبيا-الجزائر، بوتسوانا-زيمبابوي

الجولة السادسة (9 إلى 17 نوفمبر 2020): زيمبابوي-زامبيا، الجزائر-بوتسوانا.