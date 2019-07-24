تم التوصل خلال شهر جويلية الجاري إلى اتفاق حول إحالة 1022 عاملا على العطلة السنوية بكل من مجمع "حداد الأشغال العمومية" و البناء و مصنع "طحكوت" لتركيب السيارات بتيارت كحل مؤقت للمشاكل التي تمر بها المؤسستان، حسبما أفاد به مفتش الولائي للعمل بولاية تيارت.

و أوضح سعيد لكحل أنه "تم التوصل إلى إتفاق بين ممثلي العمال و إدارتي المؤسستين بعد عملية تفاوض تمت بمقر مفتشية العمل و تحت إشراف المفتش الولائي للعمل حول إحالة العمال على عطلة سنوية إجبارية على أن يتم استئناف العمل مباشرة بعد انتهاء فترة العطلة مهما كانت الظروف".

و أبرز ذات المصدر أن المشكل المطروح على مستوى مصنع طحكوت حسب ممثل الإدارة المقيدة في محضر أثناء عملية التفاوض هو "انعدام المواد الأولية بسبب احتجازها على مستوى ميناء مستغانم مما أدى إلى توقف العمل".

و أضاف أنه بناء على هذه المعطيات تم إمضاء إتفاق جماعي لإحالة العمال على العطلة السنوية مع العلم أن مصنع طحكوت يشغل 798 عاملا.

و يتمثل المشكل المطروح بالنسبة لشركة حداد الأشغال العمومية و البناء في "نقص السيولة"، حسبما أفاد به مدير المشروع أثناء عملية التفاوض الذي ذكر أن ذلك راجع إلى "الديون المستحقة للشركة لدى الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز السكة الحديدية والمقدرة ب 2 مليار دج حيث أن شركة حداد تقوم بإنجاز الخط الرابط بين غليزان و تيارت و تيسمسيلت على مسافة 185 كلم و تشغل 224 عاملا".

و أشار ذات المصدر إلى أن عمال الشركتين تقاضوا أجورهم لشهر يونيو الماضي إلا أن عدم الاستقرار الذي تعيش على وقعه الشركتان يثير القلق في نفوسهم خوفا من فقدان مناصب عملهم قائلا أن"المفتشية تعمل كل ما في وسعها للحفاظ على مناصب و الشغل و حقوق العمال".

و من جهتهم أعرب عمال المجمعين الاقتصاديين في تصريح لواج عن خوف كبير حول مصير الشركتين و مصير مناصب العمل داعين إلى إيجاد حلول تضمن الشغل لهم.