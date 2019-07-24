تم التوصل خلال شهر جويلية الجاري إلى اتفاق حول إحالة 1022 عاملا على العطلة السنوية بكل من مجمع "حداد الأشغال العمومية والبناء" و مصنع "طحكوت" لتركيب السيارات بتيارت كحل مؤقت للمشاكل التي تمر بها المؤسستان، حسبما أفاد به المفتش الولائي للعمل بولاية تيارت.

وأوضح سعيد لكحل أنه "تم التوصل إلى إتفاق بين ممثلي العمال و إدارتي المؤسستين بعد عملية تفاوض تمت بمقر مفتشية العمل وتحت إشراف المفتش الولائي للعمل حول إحالة العمال على عطلة سنوية إجبارية على أن يتم استئناف العمل مباشرة بعد انتهاء فترة العطلة مهما كانت الظروف".

وأبرز ذات المصدر أن المشكل المطروح على مستوى مصنع طحكوت حسب ممثل الإدارة المقيدة في محضر أثناء عملية التفاوض هو "انعدام المواد الأولية بسبب احتجازها على مستوى ميناء مستغانم مما أدى إلى توقف العمل". وأضاف أنه بناء على هذه المعطيات تم إمضاء إتفاق جماعي لإحالة العمال على العطلة السنوية مع العلم أن مصنع طحكوت يشغل 798 عاملا.

ويتمثل المشكل المطروح بالنسبة لشركة حداد الأشغال العمومية و البناء في "نقص السيولة"، حسبما أفاد به مدير المشروع أثناء عملية التفاوض الذي ذكر أن ذلك راجع إلى "الديون المستحقة للشركة لدى الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز السكة الحديدية والمقدرة بـ 2 مليار دج حيث أن شركة حداد تقوم بإنجاز الخط الرابط بين غليزان و تيارت و تيسمسيلت على مسافة 185 كلم و تشغل 224 عاملا".

وأشار ذات المصدر إلى أن عمال الشركتين تقاضوا أجورهم لشهر يونيو الماضي إلا أن عدم الاستقرار الذي تعيش على وقعه الشركتان يثير القلق في نفوسهم خوفا من فقدان مناصب عملهم قائلا أن"المفتشية تعمل كل ما في وسعها للحفاظ على مناصب الشغل و حقوق العمال".

ومن جهتهم أعرب عمال المجمعين الاقتصاديين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن خوف كبير حول مصير الشركتين و مصير مناصب العمل داعين إلى إيجاد حلول تضمن الشغل لهم.