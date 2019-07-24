تجري يوم السبت المقبل في العاصمة المغربية الرباط عملية قرعة الدور الـ 32، للكأس العربية للأندية البطلة لكرة القدم للموسم 2019-2020، بثوبها الجديد على أن تبدأ المنافسات أواخر شهر أوت القادم.

ويشارك في النسخة المقبلة أندية النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر وشبيبة السّاورة (الجزائر)، والاتحاد الإسكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهل إلى دور الـ 32 من التصفيات (أ) والتصفيات (ب).