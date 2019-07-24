أكد اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال المتوج مؤخرا بكأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم أنه سيأخذ كل الوقت الضروري للتعافي من إصابته على مستوى الكتف قبل استئناف التدريبات مع فريقه نيس الفرنسي الناشط في بطولة الرابطة الأولى.

وصرح عطال للصحافين خلال زيارته لولاية برج بوعرريج "أنا لست متسرعا للعودة إلى الميادين سآخذ كل وقتي لكي أشفى تماما من الإصابة التي تعرضت لها على مستوى الكتف".

وعن الدموع التي ذرفها في المباراة أمام فريق كوت ديفوار في الدور ربع النهائي قال اللاعب السابق لنادي بارادو: "صحيح انهمرت دموعي بسبب الضغط الكبير للمباراة والحمد لله إن ركلات الترجيح أنصفتنا لأن حسرتي كانت تصبح أكبر إن لم نتأهل لأننا كنا الأفضل وفرحت بالفوز الذي أنساني بعدها آلام الإصابة".

وعبر اللاعب الدولي الذي وقع بالمناسبة على عقد رعاية مع مجمع "كوندور" بفندق وسط المدينة بحضور جمهور كبير من أنصار "الخضر" عن فخره واعتزازه بما تم تحقيقه مع الفريق الوطني مشيرا إلى أن كل ما تم تقديمه من طرف رفاقه هو "هدية للشعب الجزائري".

وقال عطال بالمناسبة: "لقد أخرت موعد عودتي إلى فرنسا لأزور ولاية برج بوعريريج ولأتقاسم الأفراح مع المناصرين وإنني جد مسرور وفخور بانتمائي إلى هذا الوطن العزيز والإنجاز الذي حققناه مهدى إلى الشعب الجزائري".