تأجل اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى يوم الثلاثاء 30 جويلية الجاري، بعدما كان مقررا غدا الخميس لأسباب غير معلومة، حسبما علم اليوم الأربعاء من الهيئة الفيدرالية.

ويندرج هذا الاجتماع ضمن الدورات الشهرية العادية للمكتب الفيدرالي برئاسة خير الدين زطشي، حيث من المتوقع أن يرتكز على تقييم حصيلة مشاركة المنتخب الوطني الأول المتوج بكأس أمم إفريقيا التي جرت بمصر (21 جوان-19 جويلية)، إثر فوزه في اللقاء النهائي (1-0) على حساب السنغال.

فضلا عن التطرق للتحضيرات الخاصة بانطلاق الموسم الكروي الجديد 2019-2020، بداية ببطولتي الرابطة المحترفة الأولى والثانية المقررة يومي 14 و 15 أوت المقبل، ناهيك عن نقاط أخرى.

من جانب آخر، تدرس الاتحادية إمكانية تنظيم جولة لمجسم كأس أمم إفريقيا عبر مختلف ولايات البلاد، بهدف "تقاسم هذا الإنجاز مع الشعب الجزائري" الذي ساند أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في مغامرتهم الناجحة بأرض "الفراعنة".