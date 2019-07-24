أصبح نادي ريال مدريد الإسباني هو أغلى أندية كرة القدم في العالم خلال 2019، حيث بلغت قيمته 4.2 مليارات دولار، وفقا لتقرير نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية الاقتصادية، في حين كانت الهيمنة للفرق الإنجليزية التي احتلت ستة من المراكز العشرة الأولى لأغنى الأندية في العالم.

ويسلط التقرير الضوء على "القوة التجارية" لنادي ريال مدريد، وباقي الأندية التي جاءت بعده.

وأشارت مجلة "فوربس" إلى مجال الرعاية والزيادة المستمرة في حقوق البث التلفزيوني، وبالإضافة إلى ذلك تصدر الريال مرة أخرى هذا التصنيف بفضل 89.64 مليون أورو جاءت بعد تحقيقه إنجاز الفوز للمرة الثالثة على التوالي برابطة أبطال أوروبا، وعقد الرعاية الجديد مع شركة "أديداس".

واحتل النادي الملكي المركز الثالث في العالم من حيث القيمة في كافة الألعاب، خلف دالاس كاوبوي ونيويورك يانكيز.

وحل نادي برشلونة الإسباني في المركز الثاني خلف غريمه الريال في قائمة أعلى عشرة أندية من حيث القيمة المادية في كرة القدم، بقيمة قدرها 4.021 مليارات دولار، يليه مانشستر يونايتد (3.808 مليارات دولار)، ثم بايرن ميونيخ رابعا (3.024 مليارات دولار)، ومانشستر سيتي خامسا (2.688 مليار دولار).

وجاء بطل الدوري الأوروبي تشلسي بالمركز السادس (2.576 مليار دولار)، يليه أرسنال (2.268 مليار دولار)، ثم بطل رابطة أبطال أوروبا ليفربول (2.186 مليار دولار)، يليه توتنهام (1.604 مليار دولار)، وأخيرا يوفنتوس (1.512 مليار دولار).