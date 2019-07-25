سعد تحية طيبة... وبعد

قرأت ما كتبت عن التجديد في الأحزاب... وأخذت نصيبي منك وليس في ذلك ما يضير ما دام الأمر يتعلق بالحق في النقد وإبداء الرأي... فقد أذكر جيدا كلماتك عندما اجتمعنا بالمرحوم بلقايد في وزارة الاتصال يوم 28 ديسمبر 1991 حيث قلت: “علينا أن نعبث بالجيش فيصبح مثل “Culasse” البندقية لكثرة استعمالها تفسد.! تذكرت هذا وقلت في كلمتي يوم السبت بعد انتخابي أمينا عاما “إن الذين يرفعون عقيدتهم اليوم في وجه جيشنا وقيادته يتجاهلون حينا ويتطاولون أحيانا يريدون تكرار السيناريوهات التي عاشتها بلادنا قبل تلاثين عاما وذلك بالزج بالمؤسسة العسكرية في ألاعيب العصب والصراعات الإيديولوجية، لكنهم للأسف أدركوا أن مشاريعهم سقطت في الماء وأن حساباتهم بلا جدوى مع إصرار مؤسسة الجيش الوطني الشعبي على الثبات على عقيدتها محترمة الشعب وإرادته والدستور وأحكامه والتاريخ وحكمه.. وأما الذين يتحدثون باسم الشعب فقلت بشأنهم ما يلي: “واسمحوا لي إن قلتها بوضوح: إن هناك من يلوح بورقة الشعب وكأننا لسنا منه ويضع نفسه وصيا على الشعب وكأننا لا نعرفه بينما يخشى الاحتكام إلى الشعب وهو ما لا نفهمه!”. هذه ليست مقالات، إنها الحقيقة، الشعب هو وحده من يمتلك الحق في منح تأشيرة الشرعية لمن يشاء عبر الاقتراع الحر، فلا جدوى من الالتفاف عليه. لا يمكن أن يوضع الجميع في كيس واحد...

سعد، أنت في السبعين وقلمك لا يزال شابا، جلب شاب لحزب ما – وأنا لست شابا – ليس معناه أن الحزب سيحقق ما حققه بلماضي.! أعرف أن عليّ التحلي بالصبر والمحكمة لإقناع كتاكيت بوعقبة في ساحة البريد المركزي.

تحياتي. عز الدين ميهوبي

أمين عام الأرندي بالنيابة

1- أبدأ من حيث انتهيت (كتاكيت) بوعقبة في البريد المركزي لم يعودوا (كتاكيت) بل أصبحوا “سراديك” مْجربية... حزبكم الذي كان في الحكم كان أمينه العام يمنع الكتاكيت من التظاهر في هذه الساحة خلافا للدستور الذي يكرس ذلك.. ويهدد من يتظاهر في العاصمة بالزج به في الحراش... فالذي حصل هو أن هؤلاء الكتاكيت تحولوا إلى سراديك وخرجوا في تظاهرات سلمية فكانت نتيجتها أنهم خرجوا فدخل من هددهم إلى الحراش مكانهم!

أحزابكم كانت تتعالف في الحكومة وتدعي أنها تتحالف في الوقت الذي كان الشرفاء من أبناء الجزائر يجوبون البلاد طولا وعرضا لحث الشعب على تغيير واقعه ويصرف هؤلاء على تحركاتهم من مالهم الخاص! وأحزابكم كانت تمنع المظاهرات في العاصمة بحجة أن الشعب غير ناضج للتظاهر سلميا وتسمح أحزابكم فقط بالمظاهرات الكاشيرية المنظمة... ولكن الشعب والشباب خصوصا فاجأكم بالمظاهرات المنظمة سلميا بطريقة “أحسن من مظاهرات الكاشير التي تنظمونها.؟! فقد أذكرك أننا أخطرنا أحزابكم بضرورة إخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية منع المظاهرات في العاصمة باعتباركم نوابا في البرلمان يملكون حق إخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية ذلك ولكنكم رفضتم ذلك.

أنتم والمعارضة المبولسة سواء بسواء في هذا الأمر... وكنتم تتلذذون بمواجهتنا بشاحنات الزبالة في قسنطينة.

2- استعمالي لمصطلح “Culasse” قبل 30 عاما كان ردا على الدعوة إلى تدخل الجيش لوقف المسار الانتخابي والتاريخ يعيد نفسه بالأمس الاستقصاليون يدعون إلى تدخل الجيش لوقف الديمقراطية واليوم الباديسيون والنوفمبريون المزيفون يختفون وراء الجيش لحماية الديمقراطية... أعداء الديمقراطية دائما (واحد) والانتهازيون يتغيرون! نحن نريد هذه المرة أن نغير هذا الواقع جذريا وإلى الأبد. لا أحد يمكنه أن يزايد عليّ في مسألة احترامي للجيش، فقد تعلمت هذا من المرحوم علي منجلي، الأب الروحي للجيش وليس بومدين. وأعتقد أن المثل الأعلى لقائد الأركان في مسألة الجيش هو المرحوم منجلي وليس بومدين.

3- لقد كتبت لي في السابق أنك لم تكن مناضلا في الأفالان أيام مهري كما ادعيت أنا، وأنت على حق في ذلك... لكن أسألك فقط هل تعتقد أنني لم أفعل ذلك عمدا!

لقد فعلت ذلك عن قصد لأزيد في حظوظك لقيادة الأرندي بنسبتك إلى أفالان مهري في عز أيامها، ولكنك لم تفهم الرسالة على النحو الصحيح!

بقي فقط أن أقول لك: انتهى عهد البقاء في حواشي السلطة بالتأييد والمساندة لمن هم في السلطة بطريقة غير شرعية.

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