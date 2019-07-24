تشهد حديقة التسلية وسط مدينة سطيف إقبالا منقطع النظير للزوار من كل الولايات، غير أن التراجع الرهيب للمساحات الخضراء وتآكل العشب واصفراره بل وانعدامه في الكثير من المساحات، زيادة على انعدام الإنارة العمومية والمياه في الكثير من أركان الحديقة، جعل الزوار يفترشون الأرصفة والطرقات، يحدث هذا رغم تخصيص أكثر من 100 مليار سنتيم لإعادة تهيئة الحديقة من طرف مصالح الغابات وبإشراف من بلدية سطيف. والغريب في الأمر أن مسؤولي الغابات يعطون صورة مغايرة للواقع في كل مرة تتم فيها استضافتهم على القنوات الإذاعية، غير أن الوضع الكارثي لأكبر حديقة تسلية في الشرق الجزائري يبقى سؤالا يطرح نفسه عن حقيقة صرف 100 مليار دون الحصول على نتائج مرضية؟