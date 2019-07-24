حولت الهديتان اللتان سلمتهما السلطات المحلية لولاية وهران للاعبين الدوليين المتوجين بكأس إفريقيا، بغداد بونجاح ويوسف بلايلي، الوالي إلى “مسخرة”، وهما طقم كؤوس وأباريق. وكان الحفل الذي أقيم للاعبين، يوم الأحد الماضي، سيمر بسلام لولا تلك الهدية التي “سربها برلماني” وحرص على أن يستلمها اللاعبان، ليتحول الحفل إلى مهزلة وانكشفت النية المبيتة لذلك التكريم وهو “الاسترجاع”، وهو ما اكتشفته السلطات المحلية فيما بعد، عندما غنى لها الجمهور الذي حضر إلى حديقة سيدي امحمد “كليتو البلاد يا السراقين”.