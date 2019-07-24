تنتظر رئيس مجلس إدارة مركب زرالدة السياحي، وهو أكبر مركب سياحي في الجزائر، أيام معقدة. فقد أكدت بعض المصادر أن عددا من العمال يتوعدون بالتحرك من أجل إسقاطه عن “عرشه” كما يقولون. ويتهم العمال المسؤول المعني، الذي يقضي سنته العاشرة في منصبه، بعدم تمتعه بالمستوى التعليمي الذي يسمح له بتقلد منصب سام كهذا، فهو لا يمتلك سوى شهادة عون تقني في الغابات، كما أنهم يتهمونه بتجاوز السن القانونية، فعن عمر ناهز الـ69 سنة يكون رئيس مجلس الإدارة، حسبهم، قد تجاوز سن التقاعد بأعوام طويلة.. قضية للمتابعة.