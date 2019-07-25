نقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس وذلك "بقرار من الأطباء المباشرين له"، وفق ما أعلنه مصدر رسمي.

وذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" (وات)، اليوم الخميس، نقلا عن نور الدين بن تيشة، المستشار الأول للرئيس التونسي المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشّعب والأحزاب السياسيّة أن الرئيس السبسي أدخل المستشفى العسكري.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي البالغ من العمر 93 سنة، قد غادر مطلع شهر جويلية الجاري المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج وذلك "بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته الرئاسة التونسية وقتها.

وذكرت ذات الوكالة، أن آخر نشاط للرئيس التونسي يعود إلى يوم الإثنين الماضي عندما استقبل بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.

وكان الرئيس قايد السبسي وقع في الخامس من الشهر الجاري على أمر يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في بلاده لمدة شهر. كما وقع في نفس اليوم الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة .2019