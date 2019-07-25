عقدت الحكومة، أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، استمعت خلاله إلى أربعة عروض حول تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين بالجنوب والهضاب العليا ووضع نظام وطني للعنوسة ومراكز الامتياز للتكوين المهني ومشروع صفقة بالتراضي البسيط، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وفاتحة هذه العروض، كان عرض حول تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين بالجنوب والهضاب العليا قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات استعرض من خلاله واقع ومؤشرات التكفل الصحي بالمرضى على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا خاصة ما تعلق بحجم التغطية الصحية من حيث المنشآت الصحية وتأطيرها الطبي وشبه الطبي حيث تم الكشف عن النقائص المسجلة مع تقديم جملة من الاقتراحات العملية لمعالجتها.

وأفاد محمد ميراوي، أنه في مجال تحسين الخدمات الصحية بالجنوب يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "كناس" بتعويض تكاليف إجراء العمليات الجراحية وكذا الفحوصات والتحاليل التي تقوم بها العيادات الخاصة المنشأة بالجنوب.

وأضاف، أن كل من ولايتي تمنراست وورڤلة ستستفيد من اقتناء تجهيزات الكشف والمعالجة لفائدة مراكز مكافحة السرطان مع تعزيزها وباقي المراكز الأخرى بالجنوب بالفرق الطبية متعددة الاختصاصات.