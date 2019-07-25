أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده رسميا مع الموهبة، حسين التواتي، قادما من نادي ليون.

وقال الفريق الباريسي عبر حسابه في "تويتر": "سان جيرمان سعيد بالإعلان عن التوقيع لحسين التواتي، الذي سيدافع عن ألوان الفريق خلال الموسمين المقبلين".

وولد التواتي في فرنسا عام 2001، لأب مغربي وأم جزائرية، وتخرج من مدرسة ليون الفرنسية الشهيرة، ويلعب في مركز وسط الميدان الهجومي.

ويحق لصاحب الـ 17 عاما، الاختيار بين 3 منتخبات لتمثيلها مستقبلا وهي الجزائر، وفرنسا، والمغرب.

وأعلن سان جيرمان، يوم أمس، تعاقده مع لاعبين شابين آخرين، وهما الهولندي تشافي سيمونز (16 عاما) من برشلونة، وحارس المرمى الإيطالي دينيس فرانشي (16 عاما) من أودينيزي.