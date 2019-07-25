أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة.

وأوضح منشور لرئاسة الجمهورية التونسية، نشر عبر حسابها الرسمي "فيسبوك"، انه: "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".

وأفادت وسائل إعلام تونسية، مساء الأربعاء، نقل الرئيس الراحل إلى المستشفى العسكري إثر "وعكة صحية طارئة".

وقد تعرض الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، إلى وعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.