تمكن أفراد الفرقتين الإقليميتين للدرك الوطني بوادي تليلات وطفراوي بوهران، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في ترويج العملة الأجنبية متكونة من خمسة أشخاص.

وأفاد اليوم الخميس ذات السلك الأمني، أنه استغلالا لمعلومات وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي تليلات بتاريخ 21 جويلية، مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج العملة الأجنبية بإقليم بلدية وادي تليلات ليتم مباشرة التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام.

وقد مكنت التحريات من توقيف 3 أشخاص في حالة تلبس بإحدى مقاهي بلدية وادي تليلات بصدد بيع وترويج العملة الأجنبية ليتم بعدها توقيف شخصين آخرين متورطين في نفس القضية.

وقد مكنت هذه العملية النوعية من حجز 8.165.000 ريال إيراني، 3.160 دينار عراقي، 65 بوند (جنوب السودان)، 186 دوز فنزويلية، قطعتين نقديتين من فئة 10 و5 فرنك فرنسي بالإضافة إلى 04 قطع نقدية أثرية قديمة.

للإشارة، فقد تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة إلى الجهات القضائية المختصة فيما لا تزال السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بوهران تحقق في القضية.