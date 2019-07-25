أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص أن المجمع بصدد التفكير في الاستدانة الخارجية لإتمام نشاطاته واستثماراته.

وقال الرئيس المدير العام لسونلغاز للإذاعة الجزائرية، عن انجازات المؤسسة طيلة هذه الفترة بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشائها مؤكدا أنها ربحت معركة الإنجازات بحيث بلغت نسبة الربط بالكهرباء أكثر من 99 بالمائة ونسبة الاستفادة من الغاز الطبيعي أكثر من 62 بالمائة، كاشفا أن نسبة الإنتاج للطاقة تجاوزت حاليا 20 ألف ميغاواط بينما لم تتعد 626 ميغاواط في عام 1969 كما تتجاوز شبكة النقل 370 ألف كلم.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة تمت وفق رؤية خاصة للمجمع الذي كان يتأقلم مع كل مرحلة من خلال إعادة تنظيم وهيكلة نفسه تماشيا ومتطلبات العصر والطلب المتزايد على الطاقة.

وأكد شاهر بولخراص سعي المجمع لتقديم الأفضل وتحسين الخدمة في قادم السنوات لزبائنه البالغ عددهم حاليا 10 ملايين زبون مستفيد من الكهرباء، و 5.6 مليون مستفيد من الغاز، مبرزا قدرة المجمع على تحقيق ذلك بفضل – كما قال- الكفاءات التي يتوفر عليها من بين 92 ألف عامل يشغله حاليا.

وفي السياق كشف المتحدث عن قيام المجمع بفتح ورشات لتغطية العجز والنقائص التي يعاني منها على غرار رقمنة أنظمة المعلومات والتكوين وإنشاء مديريات ووكالات جديدة للتقرب من المواطن والتجاوب مع كل الانشغالات، مضيفا أن أبرز هذه الورشات التي يشتغل عليها حاليا هي ورشة التوزيع التي فتحها مؤخرا لتغطية النقائص المسجلة بها مشيرا إلى أن فرع التوزيع يمثل واجهة المؤسسة ويوظف أكثر من 30 ألف عامل أي أكثر من بقية فروع المجمع

على صعيد آخر كشف بولخراص عن رغبة المجمع في الذهاب للاستدانة الخارجية لتحسين قدراته المالية في سياق السعي لمواصلة نشاطاته واستثماراته الكبيرة قائلا إن " الملف موجود قيد الدراسة وهو خيار مطروح بالمجمع رغم الدعم المستمر للدولة ومرافقتها للمجمع في مختلف نشاطاته واستثماراته، لكن التفكير في المستقبل يبدأ اليوم ونحن بحاجة لتمويل كبير لمواصلة استثماراته"مؤكدا أن من بين معوقات تطور المجمع هو ارتفاع حجم الديون المترتبة على زبائنه إلى نحو 61 مليار دينار .