هاجم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الذين اعتمدوا سياسة التسلط داخل الحزب، اعتقادا منهم أن الحزب مملكتهم الخاصة.

وخلال ترأسه لأشغال الدورة العادية للجنة المركزية للأفالان، قال جميعي: "عانى حزبنا من جحود الجاحدين، ومن سياسة التسلط ومن تصرفات البعض الذين ظنوا أن جبهة التحرير الوطني مملكتهم الخاصة".

وأكد محمد جميعي أن الحزب يتعرض لحملة تشويه من الداخل والخارج من أجل تحطيمه، مشيرا أن هذه التهجمات لا يمكن أن تعيقه وتحد من خدمته للبلد.

وتابع إن الأفالان سيعيد الاعتبار لمفهوم النضال الحقيقي في حزب مر عليه مهري وبومدين والشاذلي بن جديد وآخرون رحمهم الله.