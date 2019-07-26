* العاصمة.. "ما كاش حوار مع العصابات"

* انطلاق المسيرة في البليدة

*انتقال الراية الـ 48 علم إلى مدينة قسنطينة في مظاهرة اليوم بشعار " لا حوار لا انتخابات ترعاها العصابات".

* رسالة من ظريفة بن مهيدي، شقيقة الشهيد "العربي بن مهيدي" وهي حاضرة في كل جمعات الحراك

*شاب يروي أحداث اعتداء الشرطة عليه بتهمة حمل قميص يحمل رمز الهوية الأمازيغية.

* مسيرة حاشدة بمدينة بجاية، بشعارات رفعها المتظاهرون تطالب بالتغيير الجذري للنظام وضرورة تكريس سيادة الشعب والقانون.

* بداية توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي.

* عسلة حسين بالجزائر الوسطى الآن

* المتظاهرون في حديقة فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم

* مصالح الأمن تضيق الخناق على المتظاهرين في شارع محمد خميستي.

* تفريق المتظاهرين في محيط ساحة البريد المركزي

الصور: مصطفى بسطامي

* المتظاهرون يعودون إلى ساحة البريد المركزي بعدما ساروا عبر شارع ديدوش مراد.

الصور: مصطفى بسطامي

*المتظاهرون في شارع ديدوش مراد

تصوير: مصطفى بسطامي "الخبر"

* توافد المواطنين إلى ساحة البريد المركزي تمهيدا لانطلاق مسيرة الجمعة الـ 23 من الحراك بالعاصمة.

* غلق أبواب محطة الميترو.

* انتشار مركبات مصالح الأمن بكثافة أمام ساحة البريد المركزي بالعاصمة مثل كل يوم جمعة من الحراك، رغم وعود بن صالح بإجراءات التهدئة.

بعد مقابلة رئيس الدولة للشخصيات المدعوة للحوار الوطني الشامل، وإعلان بن صالح عن استعداده للعمل على: "دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل معتقلي المسيرات، والنظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل.. هل تم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف الشخصيات الوطنية؟ .. تابعونا بآخر المستجدات للجمعة الـ 23 من الحراك.