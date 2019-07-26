* المتظاهرون يعودون إلى ساحة البريد المركزي بعدما ساروا عبر شارع ديدوش مراد.

*المتظاهرين في شارع ديدوش مراد

التصوير: مصطفى بسطامي.الخبر

* توافد المواطنين إلى ساحة البريد المركزي تمهيدا لانطلاق مسيرة الجمعة الـ 23 من الحراك بالعاصمة.

* غلق أبواب محطة الميترو.

* إنتشار مركبات مصالح الأمن بكثافة أمام ساحة البريد المركزي بالعاصمة مثل كل يوم جمعة من الحراك.. رغم وعود بن صالح بإجراءات التهدئة.

بعد مقابلة رئيس الدولة للشخصيات المدعوة للحوار الوطني الشامل، وإعلان بن صالح عن استعداده للعمل على: "دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل معتقلي المسيرات، والنظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل.. هل تم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف الشخصيات الوطنية؟ .. تابعونا بآخر المستجدات للجمعة الـ 23 من الحراك.