أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم التابع لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، إنقاذ 134 مهاجرا غير شرعي وفقدان ما يقارب 115 آخرين أثر غرق قارب خشبي قبالة السواحل الليبية.

وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن "القطاع الأوسط لحرس السواحل قام بالتواصل معنا وأفاد بتحطم مركب خشبي على متنه حوالي 250 مهاجرا غير شرعي من بينهم نساء وأطفال بحسب إفادة مهاجرين غير شرعيين".

وأشار المتحدث إلى أنه "تم إنقاذ ما مجموعه 134 مهاجرا غير شرعي وانتشال جثة واحدة، والباقي يعتبرون مفقودين حتى اللحظة وعددهم حوالي 115 مهاجرا ".

وأكد أن "عملية غرق المركب كانت قبالة مدينة الخمس أقل من 5 ميل من الساحل وتم الإبلاغ والإنقاذ من قبل الصيادين، بالتنسيق مع حرس السواحل القطاع الأوسط وتعاونت في عملية الإنقاذ ما يعرف بالفرقة الأولى التي أنقذت 82 مهاجرا غير شرعي". وأضاف قاسم إن "المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية وعربية مختلفة والذين تم إنقاذهم جلهم من إريتريا وهناك من فلسطين والسودان".

وأختتم قاسم "تم إبلاغ الهلال الأحمر الذي حضر وقام بتكييس الجثة المنتشلة، دون أن يقوم باستلامها وكذلك إبلاغ كافة الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المختصة العاملة في ليبيا"، موضحا "لا يزال المهاجرون غير الشرعيين في نقطة حرس السواحل ولم يتم تسليمهم إلى أي مركز إيواء وننتظر وزارة الداخلية وتحديدا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليقوم بواجبه باستلام المهاجرين".