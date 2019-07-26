نُقِل اليوم الجمعة، جثمان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية أمس، من المستشفى العسكري بتونس العاصمة إلى قصر قرطاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين، حسب وسائل إعلام محلية.

وغادر جثمان الرئيس الراحل المستشفى على متن عربة إسعاف عسكرية موشحة بالعلم التونسي وبإكليل من الزهور، وسط حضور كبير للمواطنين الذين ودعوا رئيس الجمهورية على أنغام النشيد الوطني مرددين عبارات الترحم على روحه.

وسيتم تنظيم جنازة وطنية كبرى غداً السبت لتوديع الرئيس الراحل يحضرها عدد من رؤساء الدول، ووفود أجنبية حسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقد غيب الموت صباح أمس الخميس، الرئيس الباجي قايد السبسي، عن سن ناهز 93 عاما بعد أزمة صحية.

ويقوم بمهام رئيس الجمهورية التونسية حاليا، رئيس مجلس النواب محمد الناصر، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمس بالبرلمان إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.