يواصل فريق أولمبي المدية تحضيراته بالمركب الدولي بمدينة عين الدراهم التونسية حيث دخل أشبال المدرب شريف حجار أمس أسبوعه الثاني من التربص الذي شرع فيه منذ منتصف الشهر الجاري وحسب الأصداء الواردة من هناك فإن العمل التحضيري البدني والتقني في مراحله الأخيرة بمعدل حصتين في اليوم و الذي سيستمر إلى غاية الفاتح من شهر أوت المقبل.

وقد أجرى الفريق مباراته الودية الثانية أمام نجم مقرة التي انتهت بالتعادل 2/2 من توقيع بولتواق وغوماري وهذا بعد خسارته بهدف دون رد في المواجهة الأولى التي جمعته بفريق بن قردان ومن جهة أخرى اكتمل تعداد مجموعة اللاعبين الذين يشاركون في هذا التربص بثلاثين لاعبا بعد التحاق الوافد الجديد سيد علي لكروم خلال نهاية الأسبوع الماضي.