يواصل فريق اولمبي المدية تحضيراته بالمركب الدولي بمدينة عين الدراهم التونسية حيث دخل أشبال المدرب شريف حجار أمس أسبوعه الثاني من التربص الذي شرع فيه منذ منتصف الشهر الجاري وحسب الأصداء الواردة فان العمل التحضيري البدني والتقني في مرحله الأخيرة بمعدل حصتين في اليوم و الذي سيستمر إلى غاية الفاتح من شهر أوت المقبل.

وقد أجرى الفريق مباراته الودية الثانية أمام نجم مقرة التي انتهت بالتعادل 2/2 من توقيع بولتواق و غوماري وهذا بعد خسارته بهدف دون رد في المواجهة الأولى التي جمعت الفريق بن قردان ومن جهة أخرى اكتمل تعداد مجموعة اللاعبين الذي يشاركون في هذا التربص بثلاثين لاعبا بعد التحاق الوافد الجديد سيد علي لكروم خلال نهاية الأسبوع الماضي.