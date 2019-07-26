يتوجه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، غدا السبت إلى العاصمة التونسية لحضور مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 92 سنة، حسب ما أورده اليوم الجمعة بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "سيتوجه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، غدا السبت 27 جويلية، إلى العاصمة التونسية لحضور مراسم تشييع جثمان الفقيد الراحل الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، والذي وافته المنية صبيحة الخميس 25 جويلية 2019".