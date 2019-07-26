أقدم عصر اليوم سكان بمزرعة 24 مسكن في الشفة بالبليدة على قطع الطريق السيار شمال جنوب لانقطاع وضعف التيار الكهربائي وسط هذه الحرارة غير الطبيعية، مما استدعى تدخل عناصر الأمن بقوة لإعادة الطريق إلى الحركة.

وأوضح بعض ممثلي السكان، أن أزمتهم تعود إلى نحو ثلاث سنوات وهم يعانون من ضعف التيار الكهربائي ونقائص تنموية أخرى حولت حيهم إلى تجمع سكاني فقير ومتخلف، مؤكدين أن المشكل ظهر خاصة بعد دخول مؤسسة اقتصادية بالجوار حيز الخدمة، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وسمح تدخل مسؤولين وعقلاء من تهدئة الأمور وإعادتها إلى طبيعتها.