أكدت صحيفة "فرانس فوتبال"، اليوم الجمعة، أن فريق مونشنغلادباخ الألماني قد أبدى اهتماماته بالدولي الجزائري لاعب فريق رين الفرنسي، رامي بن سبعيني.

وحسب الصحيفة الفرنسية، قام الفريق الألماني بتقديم عرض بقيمة 7.5 مليون أورو لفسخ عقد اللاعب الجزائري مع فريقه الحالي.

وكان الفريق الألماني قد عبر عن اهتمامه ببطل إفريقيا الجديد خلال الصائفة الماضية لكن العرض لم يكن مغريا لفريق رين مثلما هو الحال بالنسبة للعرض الجديد الذي لا يبدو أنه سمح بإقناع مسيري الفريق الفرنسي للتخلي عن مدافعهم ذو الـ 24 سنة.

كما أبدي فريق نابولي الايطالي، الذي يرغب في تعزيز رواقه الأيسر، اهتمامه بالظهير الجزائري، حسبما أفادت به صحيفة "توتوسبورت" الايطالية، كما كشفت عن رغبة فريق انتر ميلانو في التعاقد مع اللاعب بن سبعيني.