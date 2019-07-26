قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مدرب محلي لقيادة “الفراعنة” بعد نتائجه المتواضعة في كأس أمم إفريقيا 2019. وتابع يقول في تصريحات صحفية: “نحتاج إلى تكرار التجربة الجزائرية من خلال الاستعانة بمدرب وطني مثلما فعلت الجزائر مع جمال بلماضي الذي حقق إنجازا كبيرا بحصد لقب كأس أمم إفريقيا عن جدارة واستحقاق وتحقيق لقب أفضل مدرب في المنافسة القارية بعد أداء متميز”. وأتم: “لدينا العديد من الأسماء الوطنية الرائعة التي تستحق قيادة المنتخب ويمكن الثقة بها، وستكون أفضل بكثير من المدرب الأجنبي الذي لم ينجح مع الفراعنة في آخر تجربتين”.