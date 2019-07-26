انضم النجم الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، لمعسكر فريقه المقام حاليا في مدينة “أولوت” الإسبانية استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2019 - 2020.

ونجح بونجاح في معادلة رقم الأسطورة المصري الراحل محمد دياب العطار “الديبة” كأسرع هدف في كأس أمم إفريقيا 2019، المسجل في نهائي البطولة أمام منتخب السنغال.

واستقبل لاعبو الفريق والطاقم الفني اللاعب الجزائري بحفاوة كبيرة خلال التدريبات وقدموا له التهنئة على الفوز بالكأس القارية وأيضا على مستواه المميز طوال المباريات، كما ذكر الموقع الرسمي لنادي السد.