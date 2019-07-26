قال رئيس المجلس الشعبي لولاية الطارف، بوحارة لخضر، متأسفا في تدخله في أشغال الدورة الأخيرة، إن إنتاج الطاقة الكهربائية بكدية الدراوش في الطارف يعد المحطة الأولى في التصنيف الإفريقي، كما تعد الطارف الثانية وطنيا في الثروة الولائية. وأضاف المسؤول ذاته أن كل مناطق الولاية تعاني من انقطاعات يومية للمياه والكهرباء، وتساءل: أين يكمن هذا الخلل المستدام على مدار السنة؟ فهمس له أحد أعضاء المجلس الولائي أنها ولاية “الطرائف” وبامتياز وطني وقاري.