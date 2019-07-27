بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها نادي ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 ضمن إطار المباريات الودية في كأس الدولية للأبطال طالب جماهير النادي الملكي برحيل المدير الفني زين الدين زيدان.

وفي تعليق لأحد المتابعين ومشجعي النادي الملكي على تويتر جاء فيه: "متى سيصبح إرحل زيدان متداولا؟ لا يحب الاعتماد على غاريث بايل وجايمس رودريغيز بل يفضل الاعتماد على فاسكيز وناتشو، إنه ليس جيدا بما يكفي ليقود الفريق".

وصدر تعليق أخر عن أحد المشجعين حيث شكك بقدرة زيدان: على إعادة الفريق إلى أمجاده بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وخروج بايل من حساباته، بينما تنبأ مشجع برحيل زيدان قبل إجازة الميلاد.

وفي تعليق أخير اعتبر أن هذه الخسارة هي الأسوأ له كمشجع للملكي حيث أنه لم ينم من أجل متابعة المباراة، فيما قال أحد المتابعين ساخرا، إن ريال مدريد ليس بأفضل فريق في مدريد.