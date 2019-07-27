يتوجه مجلس إدارة اتحاد بلعباس إلى فسخ عقد مدرب فريقه الأول لكرة القدم، سيد أحمد سليماني، على خلفية عدم رضاه عن عملية الاستقدامات التي قام بها، بحسب ما علم اليوم السبت من المدير العام للنادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وصرح قدور بن عياد بأن المباراة الودية التي لعبها الاتحاد الخميس المنصرم على ميدان وداد تلمسان (خسارة 2-1) "قد أبرزت محدودية أغلبية اللاعبين الجدد الذين انتدبهم سليماني وهو ما يفسر رغبة مجلس الإدارة في التخلي عن خدماته".

وتابع نفس المسؤول بأن اجتماعا بين مجلس الإدارة والمدرب مقرر في الساعات المقبلة "من أجل الفصل نهائيا في مستقبل سليماني مع الفريق".

وعرفت تشكيلة اتحاد بلعباس رحيل عدد معتبر من اللاعبين هذه الصائفة ما اضطر المدرب سليماني إلى انتداب لاعبين آخرين من مختلف الأندية الناشطة في مختلف المستويات.

لكن خيارات التقني لم تنل رضا المسيرين الذين يخشون من الآن أن يتكرر سيناريو الموسم الفارط عندما نجا فريقهم بأعجوبة من النزول إلى الرابطة الثانية، على حد تعبير المدير العام.

ومعلوم أن سليماني، الذي التحق بالعارضة الفنية للاتحاد في آخر جولات الموسم الفارط عندما كان أبناء ''المكرة'' يحتلون الصف الأخير في الترتيب العام، مرتبط مع نادي الغرب الجزائري بعقد يستمر إلى غاية نهاية الموسم المقبل.