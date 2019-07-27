تمكنت فرق الإطفاء التابعة لمصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات ببلدية الهاشمية ، ليلة الجمعة إلى السبت ، بعد 6 ساعات من التدخل، من إخماد الحريق الغابي المهول الذي شب بغابة أولاد السعدي، 20 كلم بجنوب مقر ولاية البويرة .

وقد خلّف الحريق الذي عقّدت من عمليات التدخل به عدّة عوامل حسب الحماية المدنية، أهمها هبوب رياح جافة وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التضاريس، إتلاف ما يقارب 5 هكتارات من الغابة المتنوعة، وأحراش، وفق حصيلة محلية غير رسمية تحصلت عليها "الخبر".

وتدخلت لإخماد الحريق مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية الهاشمية مدعومة بفرقة من بلدية سور الغزلان . ونتيجة للظروف المناخية سالفة الذكر مع الصعوبة التضاريسية للمنطقة الجبلية، اقتضى تعزيز التدخل للتصدي لألسنة اللهب، الاستنجاد بفرق مصالح الغابات لولاية البويرة.

وتداول مواطنون ساهموا في إخماد الحريق بالمنطقة صورا على الفضاء الأزرق لحجم الأضرار التي نجمت عن الحريق .