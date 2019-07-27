لقي كهل وطفل حتفهما وأُصيب 05 ركاب آخرين بجروح متعددة ، صباح اليوم السبت، في حادث مرور خطير على الطريق الوطني رقم 16، في جزئه العابر لإقليم ولاية ڨالمة ،حسبما علمناه من خلية الإعلام والاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة.

نجم الحادث المروري المميت ، عن اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين ، إحداهما"قريت وال" ترقيم ولاية قالمة ، والثانية "بيجو208" ترقيم ولاية تبسة ، وذلك عند مدخل قرية بوكموزة التابعة إداريا لبلدية عين بن بيضاء أقصى شمال شرقي ڨالمة.

وقد خلف الحادث ، حسب الحماية المدنية، قتيلا واحدا بعين المكان ،ويتعلق الأمر بالكهل(ع.ب)42سنة، فيما توفي القتيل الثاني حسب الحماية المدنية ، وهو طفل (س.ب) كان يبلغ قيد حياته 11سنة، توفي بمستشفى الدرعان بولاية الطارف المجاورة، بعدما نُقل ضمن المصابين المتراوحة أعمارهم بين 08سنوات و40 سنة إلى مستشفى البلدة الأخيرة(الدرعان).

وتولّت مصالح المركز المتقدم للحماية المدنية ببلدية عين بن بيضاء بولاية قالمة ، تولت نقل أحد المصابين ، الذي كان محصورا داخل السيارة،تولّت نقله إلى مستشفى براهمية بدائرة بوشڨوف ، كما نقلت جثة الضحية الأولى إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى نفسه.